Yapay zeka destekli Siri geliyor: İşte çıkış tarihi

Teknoloji devi Apple, 8 Haziran tarihindeki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) sesli asistanı Siri'nin baştan aşağı yenilenmiş sürümünü görücüye çıkaracak.

Yeni nesil Siri, e-posta ve notlar gibi kişisel verileri kullanarak iOS ve macOS ekosistemindeki diğer uygulamaları çok daha entegre bir şekilde kontrol etme yeteneğine sahip olacak.

ÖZEL SİRİ UYGULAMASI VE SOHBET DENEYİMİ

Şirket, kullanıcıların geçmiş etkileşimleri görebileceği, sesli veya yazılı komutlar verebileceği ve analiz için belge yükleyebileceği tamamen özel bir Siri uygulaması geliştiriyor.

Apple Mesajlar formatına benzeyecek olan bu yeni altyapı sayesinde asistan, kullanıcılarla çok daha doğal bir sohbet deneyimi kurabilecek.

Apple, asistanı iPhone'ların Dinamik Ada bölümüne yerleştirmek ve dahili uygulamalara "Siri'ye Sor" seçeneği eklemek gibi çeşitli yenilikçi tasarım değişikliklerini test ediyor.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri kazanan Siri, günlük haberleri özetlemenin yanı sıra Spotlight arama sisteminin yerini alarak web tabanlı daha ayrıntılı yanıtlar sunacak.

Apple'ın yeni asistanını rakipleriyle daha rekabetçi hale getirmek amacıyla Gemini modellerini kullanmak üzere Google ile stratejik bir ortaklık kurduğu belirtiliyor.

Merakla beklenen bu yepyeni Siri deneyimi, bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak olan iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.