OpenAI, yapay zeka video oluşturucu Sora'yı kapatıyor

OpenAI, yalnızca altı ay önce kullanıcıların beğenisine sunduğu sosyal ağ odaklı video uygulaması Sora'nın fişini çektiğini duyurdu.

Şirket, ilk etapta hızlı bir popülerlik kazanmasına rağmen uzun vadeli ilgiyi koruyamayan uygulamanın tam olarak ne zaman kapanacağına dair net bir detay paylaşmadı.

DEEPFAKE VE YASAL SORUNLAR VAR

Dikey video formatıyla dikkat çeken platform, kullanıcıların kendi yüzlerini tarayarak gerçekçi videolar oluşturmasını sağlayan özelliğiyle öne çıkıyordu.

Ancak hayatını kaybetmiş ünlü isimlerin izinsiz oluşturulan deepfake videoları büyük tepkilere ve yasal sorunlara yol açarak şirketi zor durumda bıraktı.

İNDİRİLME SAYILARINDA HIZLI DÜŞÜŞ YAŞANDI

İlk aylarda yoğun ilgi gören Sora, kasım ayında 3,3 milyon indirme ile zirveyi görse de Şubat 2026'ya gelindiğinde bu rakam bir milyon seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi.

Uygulama, kısa ömrü boyunca satılan ek video oluşturma kredileri üzerinden toplamda 2,1 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

SORA TEKNOLOJİSİ CHATGPT'DE YAŞAYACAK

Sosyal medya uygulaması olarak raflara kaldırılan Sora'nın temelini oluşturan üretim modeli, ChatGPT'nin ücretli abonelik sistemi içerisinde kullanıcılara sunulmaya devam ediyor.

Bu teknolojinin erişilebilir kalması, yakın gelecekte benzer özelliklere sahip yeni sosyal yapay zeka uygulamalarının piyasaya çıkabileceğini gösteriyor.