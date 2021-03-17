Apple, 5G lisansı için Huawei'nin kapısını çalacak

Gelen bilgilere göre Huawei, elinde bulundurduğu 5G lisanslarını Apple ve Samsung gibi şirketlere daha ucuzdan verecek.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei, kendine yepyeni bir gelir modeli yaratmaya çalışıyor.

Halihazırda birçok 5G patentinin tescilini elinde bulunduran Huawei; Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticilerine ucuzdan lisans vermenin peşinde.

Qualcomm ve Ericsson şirketler de 5G lisanslarına sahip. Ancak Apple'ın yüksek fiyatlar nedeniyle Qualcomm ve Ericsson ile anlaşamadığı söyleniyor.

Bu durumda araya girecek Huawei, Apple'dan daha düşük ücret talep ederek bir adım öne geçecek.





HUAWEI GARANTİ VERİYOR

Huawei fikri mülkiyetler biriminin başında olan Jason Ding, 5G konusunda telefon başına ödenecek telif hakkı ücretinin 2,50 doları geçmeyeceğini garanti ediyor.

Bu fiyat, diğer şirketlere göre oldukça uygun olduğundan Apple'ı Huawei'ye bir adım daha yaklaştırıyor.

Dünyada rekor sayıda iPhone 12 satması nedeniyle Apple, 5G lisansı konuşunda Huawei ile anlaşıp maliyetleri düşürebilir.

Böylelikle ABD tarafından engellenen Huawei, Apple üzerinden yüklü bir miktar gelir elde edebilir.

Çinli şirket, her ne kadar ABD'nin kara listesinde bulunsa da lisans satmasının önünde herhangi bir engel yok.