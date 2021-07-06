Apple, ABD'ye bağlı kalmamak için farklı ülkelerde ofis açıyor

Apple, Silikon Vadisi'ne bağlı kalmamak ve çalışanlarını memnun etmek için farklı ülkelere genişleme kararı aldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, Cupertino'daki Apple Park genel merkezini tamamladıktan sadece birkaç yıl sonra Silikon Vadisi'nden uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Şirketteki çalışanlar, çoğu yere kıyasla çok daha iyi para kazanmalarına rağmen, bölgedeki yaşam maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Çünkü Silikon Vadisi'nin yer aldığı bölge, ABD'nin en pahalı yerlerinden bir tanesi.

APPLE, İŞE ALIMLARDA ZORLANIYOR

Bu nedenle birçok çalışan, çocuklarının eğitimi veya uzun vadede tasarruf planları için işten ve bölgeden ayrılmak zorunda kalıyor. Bu nedenle Apple, yetenekli insanları işe almada ve elde tutmada oldukça zorlanıyor.

APPLE, MERKEZDEN UZAKLAŞIYOR

Artan rekabet nedeniyle çalışanlarını rakip şirketlere kaptırmak ve Silikon Vadisi'ne mecbur bırakmak istemeyen Apple, merkezden kaçarak farklı bölgelerdeki çalışanlarına gitme kararı aldı.

Şirket; ABD'deki Florida, Massachusetts, Teksas, Oregon ve San Diego bölgelerinde ofisler açtı. Aynı zamanda Almanya, İsrail ve Asya'nın bazı bölgelerinde de ofisler faaliyete geçti.

Apple'ın merkezden uzaklaşma kararında koronavirüs salgını da etkili oldu. Şirketin birçok çalışanı evden çalışma sistemine geçti ve merkez kampüse olan ihtiyaç azaldı.