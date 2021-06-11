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    Apple, Amazon, Facebook ve Twitter'a siber saldırı

    Apple, Amazon, Facebook ve Twitter gibi dev şirketlere siber saldırı düzenlendi ve milyonlarca hesap ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 14:51
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    Apple, Amazon, Facebook ve Twitter'a siber saldırı

    2018 - 2020 yılları arasında gerçekleşen ve yeni ortaya çıkan bilgilere göre hackerlar; Amazon, Apple, Twitter ve Facebook gibi platformlar da dahil olmak üzere, sosyal medya ve teknoloji devlerine dünya genelinde siber saldırı düzenledi.

    TÜM BİLGİLER ÇALINDI

    Gerçekleştirilen siber saldırıda, 3.25 milyon Windows yazılımlı cihazda bulunan 26 milyondan fazla hesabın ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm  bilgileri çalındı.

    Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısı, 1.2 terabayt büyüklüğündeki veri tabanının hackerların eline geçmesine neden oldu.

    Apple, Amazon, Facebook ve Twitter a siber saldırı #1

    Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam ve Twitch gibi büyük platformlar da yer alıyor.

    WEB KAMERALARI DA İZLENDİ

    Nordlocker, ana bilgisayarlarına bulaştıktan sonra kötü amaçlı yazılımın web kameralarını kullanarak ekran görüntüleri aldığını ve çalınan her veri grubuna benzersiz kimlikler atadığını açıkladı.

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