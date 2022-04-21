Apple çalışanları, şirkete karşı ilk sendikayı kuruyor

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Apple mağazasındaki işçiler, firmanın ülkedeki ilk sendika sahibi çalışanları olmak için harekete geçti.

Apple perakende sendikası organizatörleri, New York'ta yaşam maliyetlerinin gittikçe ağırlaştığını ve bu nedenle saatlik ücretlerin en az 30 dolar olması gerektiğini söylüyor.

Apple'ın Grand Central Terminal mağazasındaki çalışanlar, şirkete karşı ilk sendikalaşma faaliyetlerine başladı.

İmzalı dilekçe verildi

AA'da yer alan habere göre, Apple mağazasında çalışan 107 işçinin firmaya karşı sendikalaşma mücadelesi başlattığı, çalışanların yüzde 70 oranında desteğini gösteren imzalı dilekçenin Ulusal Çalışma İlişkileri Kuruluna verileceği belirtildi.

Apple çalışanlarının bu girişiminin ulusal çapta işçi kıtlığı yaşanan bir dönemde başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğu, isminin "Apple İşçi Sendikası" olacağı söylenen dayanışma organizasyonunun, Amerika İletişim İşçileri tarafından da desteklendiği kaydedildi.

Apple'ın dünya çapında 154 bin çalışanı ve ABD genelinde 270 mağazası var. 2021 mali yılında dünya çapında 365 milyar doların üzerinde gelir bildiren şirketin, zam talebine nasıl yanıt vereceği bilinmiyor.