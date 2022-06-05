Apple, çalışanlarına daha esnek koşullar sunacak

Apple, sendikalaşma çabası içindeki çalışanlarına yeni çalışma şartları sunacağının sözünü verdi.

Apple perakende sendikası organizatörleri, New York'ta yaşam maliyetlerinin gittikçe ağırlaştığını ve bu nedenle saatlik ücretlerin en az 30 dolar olması gerektiğini söylüyor.

Ayrıca işçiler; öğrenim ücretinin geri ödenmesi, daha erişilebilir tatil zamanı ve daha iyi emeklilik seçenekleri dahil olmak üzere daha iyi avantajlar talep ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde saatlik ücretlere zam yapan Apple, şimdi de çalışanlara daha esnek koşullar sunmaya hazırlanıyor.

Çalışanlara daha iyi koşullar sunulacak

Apple Store çalışanları sendikalaşma çağrılarını arttırırken, Apple bazı mağaza çalışanları için zamanlama kurallarını daha cömert ve esnek hale getirmeyi planladığını açıkladı.

Apple, vardiyalar arasındaki minimum süreyi 10 saatten 12 saate çıkaracak ve çalışanlar saat 20.00'den sonra haftada sadece 3 gün çalışacak.

Ayrıca arka arkaya çalışabilecekleri gün sayısını altı günden beşe indiren Apple, yeni çalışma şartlarını birkaç hafta içinde yürürlüğe sokacak.

Kaliforniya merkezli Apple, suskun kültürüyle tanınıyor, ancak geçen yıl bazı mevcut ve eski çalışanlar, şirketin çevrimiçi çalışma koşullarını eleştirmeye başlamıştı.

Nisan ayında, Apple'ın Atlanta mağazasındaki işçiler, şirketin ilk sendikalaşan ABD mağazası olmak için imza toplayıp dilekçe vermişti.