Apple CEO'su Tim Cook, 3 bin 500 dolarlık Vision Pro'nun fiyatı hakkında konuştu Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı Vision Pro şirketin en pahalı ürünlerinden biri oldu. Tim Cook, sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı hakkında açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, dün başlayan WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Apple Vision Pro fiyatı

Apple Vision Pro'nun resmi ABD fiyatı 3 bin 499 dolar olarak açıklandı. Apple Vision Pro, ABD'de 2024'ün ilk aylarında raflardaki yerini alacak ve daha sonra diğer ülkelere gelecek.

Tim Cook'tan fiyat açıklaması

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun fiyatı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. girmişti. Apple'ın patronu, Vision Pro'nun ortalama bir bireyin satın alabileceği bir şey olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: