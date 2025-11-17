Apple CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor: Yerine kim geçecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'da 14 yılı aşkın süredir CEO koltuğunda oturan Tim Cook'un, önümüzdeki yıl görevini devretmeye hazırlandığı bildirildi.

Şirket yönetim kurulunun, bu önemli değişiklik için hazırlıklarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

EN GÜÇLÜ ADAY JOHN TERNUS

Tim Cook'un yerine geçmesi beklenen en güçlü adayın, Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus olduğu konuşuluyor. Ancak şirket tarafından henüz nihai bir kararın verilmediği de gelen bilgiler arasında.

4 TRİLYON DOLARLIK DEĞERE ULAŞTI

2011 yılında Steve Jobs'tan görevi devralan ve bu ay 65 yaşına giren Tim Cook, Apple'ın piyasa değerini 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara taşıdı.

Kaynaklar, bu değişikliğin şirketin performansıyla ilgili olmadığını ve uzun süredir planlandığını vurguluyor.

ÜST YÖNETİMDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Bu gelişme, şirketin üst yönetiminde yaşanan diğer ayrılıkların ardından geldi.

Operasyon Direktörü Jeff Williams'ın görevinden ayrıldığı ve CFO Luca Maestri'nin yerini Kevan Parekh'e bıraktığı biliniyor.