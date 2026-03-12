Katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modelinin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Gelen bilgilere göre, cihazın dış ekranı standart bir iPhone boyutundayken iç ekranı, daha geniş bir en boy oranına sahip olacak.

İPAD UYGULAMALARI YERİNE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ARAYÜZ

Yeni katlanabilir cihaz, birden fazla uygulamayı yan yana açmaya olanak tanıyan bir tasarımla gelse de mevcut iPad uygulamalarını doğrudan desteklemeyecek.

Bunun yerine Apple, geniş ekran alanından faydalanmak için temel uygulamalarına ekranın sol tarafında yer alan bir kenar çubuğu ekleyerek arayüzü güncelliyor.

FACE ID YERİNE TOUCH ID

Cihazın ön panelinin Face ID sensörlerini barındıramayacak kadar ince olması nedeniyle, güvenlik önlemi olarak yan düğmeye entegre edilmiş Touch ID teknolojisi kullanılacak.

Hap şeklindeki çentik yerine küçük delikli bir ön kamera tercih edilse de yazılımsal Dinamik Ada özelliği bu modelde de kullanıcılara sunulmaya devam edecek.

Arka tarafında iki adet kameraya ev sahipliği yapması beklenen yeni nesil cihazın, donanım özellikleriyle rakip amiral gemisi katlanabilir telefonlardan farklı bir çizgide ilerleyeceği belirtiliyor.

Merakla beklenen bu yenilikçi akıllı telefon, yaklaşık 2 bin dolarlık bir başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.