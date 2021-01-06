Apple CEO’su Tim Cook'un 2020'de kazandığı para belli oldu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook’un, 2020 kazancı belli oldu. 2019’a kıyasla Cook’un maaşında yüzde 28’lik bir artış yaşandı.

Steve Jobs'tan aldığı görevini yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde devam ettiren Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs salgınından sonra şirket hisselerinin yükselmesiyle servetine servet kattı.

Apple’dan açıklanan bilgilere göre, Tim Cook’un 2020 yılı toplam maaşı 14.7 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2019’a kıyasla Cook’un maaşında yüzde 28’lik bir artış anlamına geliyor.

Tim Cook’un baz maaşı yıllık 3 milyon dolar olurken, 10.7 milyon dolar performans bazlı primlerden geldi ve 1 milyon dolar da güvenlik ve seyahat için ayrıldı.

256 KAT DAHA FAZLA KAZANIYOR

Bu rakamlar, Apple’daki en düşük maaşla kıyaslandığında, Tim Cook’un 256 kat daha fazla kazandığı anlamına geliyor. Bu oran 2019’da 200 kat olarak hesaplanmıştı.

Apple’da beş tepe yönetici ise 2019’a kıyasla yüzde 12’lik bir artışla toplamda 120 milyon dolar kazandı.

MİLYARDERLER KULÜBÜNE GİRMİŞTİ

Apple'ın hisse senedi fiyatının 450 dolar üzerine çıkması ve toplam şirket değerinin 1.93 trilyon dolar seviyesine yükselmesi, geçtiğimiz aylarda Tim Cook'un kişisel servetinin 1 milyar dolara ulaşmasını sağlamıştı.

Bu sayede tecrübeli CEO; Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates ve Elon Musk gibi isimlerin yer aldığı milyarderler kulübüne adını yazdırdı. Ayrıca listedeki milyarderlerin aksine, Cook'un şirket kurucusu olmadığını hatırlatmakta fayda var.

SERVETİNİ HAYIR İŞLERİNDE HARCIYOR

Tim Cook; yıllar önce yaptığı bir açıklamada, parasının büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığını ve hayırseverlik projelerine destek verdiğini söylemişti.

59 yaşındaki CEO'nun, çok yakında Apple ile sözleşmesi sona erecek. Ancak şirketin, Cook ile devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.