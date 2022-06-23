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    Apple Çeviri uygulamasına Türkçe dil desteği geliyor

    Apple, Türkçe dil desteğini çeviri uygulamasına ekledi. Yeni özellik, şimdilik iOS 16 beta kullanıcılarına sunuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:36
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    Apple Çeviri uygulamasına Türkçe dil desteği geliyor

    Apple, 2020 yılında tanıttığı iOS 14 ile birlikte yeni çeviri uygulamasını tanıtmış ve daha sonra iPhone'lara getirmişti.

    İlk başta İngilizce, Mandarin Çincesi, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça gibi dilleri destekleyen uygulamada ne yazık ki Türkçe dil seçeneği yoktu.

    Apple, geçtiğimiz haftalarda ise Apple Çeviri uygulamasına Tayca, Vietnamca, Polonyaca, Endonezyaca, Flemenkçe ve Türkçe dil desteğinin geleceğini duyurdu.

    Apple Çeviri'ye Türkçe eklendi

    Apple Çeviri, artık Türkçe dil desteğine sahip. iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemleriyle birlikte kullanıma sunulacak olan Türkçe seçeneği, şimdilik sadece bu işletim sistemlerinin Beta kullanıcılarına açık durumda.

    Çeviri uygulamasında Türkçe dil desteğine yer veren iOS 16 işletim sisteminin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmasa da herkese açık Beta sürümünün temmuzda gelmesi bekleniyor.

    Apple Çeviri uygulamasına Türkçe dil desteği geliyor #1


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