Amazon, drone ile teslimat yapabilmek için gerekli onayı aldı

Amazon, drone ile teslimat yapabilmek için gerekli onayı aldı

ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), Amazon'un Prime Air drone teslimat hizmetini ülkede kullanabilmesi için gerekli izinleri verdi.

Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor.

Örneğin kargo şirketleri, drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yapıyor.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Las Vegas'ta düzenlenen MARS Konferansı (Makine öğrenimi, Otomasyon, Robotik ve Uzay) etkinliğinde teslimat drone'unu tanıtan Amazon, Prime Air ismini verdiği yeni teslimat hizmetini başlatacaklarını açıklamıştı.

AMAZON GEREKLİ İZİNLERİ ALDI

ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), drone teslimatlarına karşı oldukça temkinli yaklaşıyor. Ancak kurul, aradan 1 yılı aşkın bir sürenin geçmesinin ardından Amazon'a gerekli izinleri verdi.

5 KİLOYA KADAR PAKET TAŞIYABİLİYOR

6 adet pervaneye sahip teslimat drone'u, daha önce pek görmediğimiz bir tasarım ile geliyor. Pervaneleri korumak için altıgen şeklinde bir yapısı bulunan drone, 24 kilometrelik bir uçuş süresine ve 5 kilo ağırlığına kadar taşıma kapasitesine sahip.

Söz konusu sistem sayesinde Amazon, teslimatları 30 dakika içerisinde müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

lk olarak 2013 yılında üretilen ve sürekli geliştirilen Amazon Prime Air drone'lar, verimlilik, istikrar ve güvenlik konularında aldığı güncellemeler ile son halini aldı.

ENGELLERDEN RAHATLIKLA GEÇEBİLİYOR

Gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenmesi kullanan ve gelişmiş nesne algılama sistemleri ile donatılan yeni teslimat drone'u, müşterilerin bahçelerindeki çamaşır ipleri veya diğer teller gibi zorlu engelleri tespit edebiliyor ve evcil hayvanlar gibi hareketli şeyleri rahatlıkla algılayabiliyor.