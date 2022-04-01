Apple, en yüksek geliri iPhone'lardan elde ediyor

Apple, en yüksek geliri iPhone'lardan elde ediyor

Teknoloji dünyasına 46 yıl önce adım atan Apple, en yüksek geliri iPhone modellerinden sağlıyor.

1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD'de kurulan Apple, Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile teknoloji dünyasına adım attı.

Kurulduğu yıldan 2 yıl sonra 7.8 milyon dolarlık satış rakamına ulaşan Apple, 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış yaparak büyümeyi sürdürdü.

Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda ürün geliştiren Apple, şu anda 355 milyar dolardan fazla marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda.

APPLE, BAŞARISINI iPHONE'LARA BORÇLU

Şirket, ürettiği her üründe önemli satış rakamlarına ulaşsa da en yüksek geliri iPhone'dan sağlıyor.

2022'nin ilk çeyreğindeki satış verilerine göre şirket, gelirlerinin yüzde 57,8'ini iPhone'dan elde etti.

Gelir sıralamasında iPhone'u; yüzde 15,7 ile servisler, yüzde 11,8 ile giyilebilir ürünler ve aksesuarlar, yüzde 8,7 ile Mac ve yüzde 5,8 ile iPad takip etti.

Uluslararası veri şirketi IDC'nin verilerine göre, Apple geçen yıl 235.7 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Bu satış rakamıyla Apple, 272 milyon adet satış gerçekleştiren Samsung'un ardından yüzde 17.4 pazar payıyla akıllı telefon pazarında ikinci sıradaki yerini korudu.