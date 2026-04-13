2026'nın ilk çeyreğinde akıllı telefon satışları düştü: İşte zirvedeki markalar

Counterpoint araştırma şirketinin son raporuna göre küresel akıllı telefon pazarında belirgin bir daralma yaşanıyor.

DRAM ve NAND bellek bileşenlerindeki arz sıkıntısı ile dünya genelindeki düşük talep, satışların geçen yıla kıyasla azalmasına neden oldu.

APPLE LİDERLİĞİ SAMSUNG'DAN DEVRALDI

Pazar payını yüzde 21'e çıkaran Apple, yıllık yüzde 5 büyüme kaydederek ilk çeyrekte zirvenin yeni sahibi oldu.

Şirketin güçlü tedarik zinciri ve üst segment odaklı yapısı, küresel bellek krizinden en az hasarla çıkmasını sağladı.

SAMSUNG VE XIAOMI BÜYÜK YARA ALDI

Uzun süredir zirvede yer alan Samsung, Galaxy S26 serisinin ertelenmesi ve zayıf talep nedeniyle yüzde 20 pazar payında kalarak ikinci sıraya geriledi.

Maliyet artışlarından çabuk etkilenen giriş seviyesi cihazlara bağımlı olan üçüncü sıradaki Xiaomi ise yüzde 19'luk sert bir düşüşle en çok kan kaybeden marka oldu.

GOOGLE YÜKSELİŞTE

Listenin devamında Oppo ve Vivo yer alırken, ilk beşin dışındaki Google ve Nothing markaları yapay zeka özellikleri ve özgün tasarımlarıyla ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı.

Bellek krizinin 2027 yılına kadar sürmesi beklenirken, üreticilerin artık üretim hacminden ziyade kârlılığa ve premium cihazlara odaklanacağı öngörülüyor.