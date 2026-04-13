3 farklı PlayStation 6 modeli geliyor: İşte fiyatlar

Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran son sızıntılara göre, Sony'nin onuncu nesil konsol serisi olan PlayStation 6, tamamen yeni bir stratejiyle oyuncuların karşısına çıkacak.

Çip endüstrisine yönelik isabetli paylaşımlarıyla tanınan Moore's Law is Dead kaynağı, şirketin standart bir konsolun yanı sıra uygun fiyatlı bir sürüm ve taşınabilir bir cihaz geliştirdiğini öne sürdü.

PS6 LITE, EL KONSOLU VE TAM SÜRÜM GELİYOR

Sızdırılan bilgilere göre yeni ürün yelpazesinde, AMD'nin 3nm Canis çipini ortaklaşa kullanan PS6 Lite ve bir PS6 taşınabilir el konsolu yer alacak.

Serinin en güçlü cihazı olacak ana PlayStation 6 modelinin ise AMD'nin yarı özel Orion işlemcisinden güç alması bekleniyor.

FİYATLAR ORTAYA ÇIKTI

Yeni nesil konsolların tahmini gümrük vergili fiyatları PS6 Lite için 350-550 dolar, el konsolu için 500-700 dolar ve tam donanımlı PS6 için 700-1000 dolar aralığında konumlanıyor.

Sony'nin perakende fiyatlarını düşürmek amacıyla tüm modelleri dijital sürüm olarak piyasaya süreceği ve fiziksel medya için disk sürücüsünün harici olarak satılacağı tahmin ediliyor.

Serideki yeni el konsolunun Xbox Series S ve Nintendo Switch 2'den daha yetenekli ancak mevcut PS5'ten daha düşük bir performansa sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

PlayStation mimarı Mark Cerny'nin doğruladığı AMD ve Sony ortaklığındaki Project Amethyst projesi sayesinde, yeni cihazlar düşük güç tüketimiyle yüksek çözünürlük sunan yapay zeka destekli teknolojilerle donatılacak.