Yapay zekalar neden su harcar

Yapay zeka hayatımıza "cuk" oturdu ancak sıklıkla şu cümleleri duyar olduk:

"Yapay zekaya 1 soru sormanın bedeli! Yapay zekanın 1 cevabı bakın nelere mal oluyor! Yapay zeka su kıtlığı yapacak..."

Bu sistemlerin su tükettiği doğru.

Araştırmalara göre ortalama bir yapay zeka sorgusu yaklaşık 0,3 - 0,5 litre su tüketimine dolaylı olarak sebep oluyor.

Hatta, 2025 yılında toplam 765 milyar litre su yapay zekalar tarafından tüketildi.

Ancak gerçekler iddia edilen gibi mi, nedenleriyle birlikte inceleyelim.

YAPAY ZEKA NEDEN SU HARCAR

Yapay zeka modelleri çalışırken çok güçlü bilgisayarlar kullanılır. Bu makineler yoğun işlem yaptığı için ciddi şekilde ısınır.

Yükselen ısıyı düşürmek için veri merkezlerinde soğutma sistemleri kullanılır. Bu sistemlerin önemli bir kısmı su ile soğutma yöntemine dayanır.

Su, ısıyı çekip buharlaşarak ortamı soğutur. Ancak bu süreçte suyun bir kısmı kaybolur ve tekrar kullanılamaz.

Yapay zekaların çalışması için gereken elektrik, özellikle termik santrallerde üretiliyorsa, bu üretim sürecinde de su kullanılır.

KENDİSİNE SORDUK: SU KITLIĞI OLACAK MI

Yapay zekanın küresel ölçekte su kıtlığına yol açacak birincil faktör olduğu söylenemez.

Günümüzde su tüketiminin büyük bölümü tarım ve sanayi sektörlerinden kaynaklanmaktadır.

Yapay zeka ve veri merkezlerinin toplam tüketim içindeki payı ise hala sınırlıdır. Ancak bu durum, konunun tamamen önemsiz olduğu anlamına da gelmez.

Öte yandan teknoloji şirketleri, bu etkiyi azaltmak için daha verimli soğutma sistemleri geliştirmekte, su geri dönüşümünü artırmakta ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir.

Kısacası yapay zekA, doğru yönetildiğinde su kaynakları üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaz; ancak plansız büyüme ve yanlış konumlandırma durumunda bazı bölgelerde baskı yaratma potansiyeli taşır.