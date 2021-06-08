Apple, iOS 14 ile iPhone'ların ömrünü bilerek azaltmakla suçlanıyor

iPhone'ları kasten yavaşlattığı için birçok kez mahkemeye verilen Apple'a yeni bir dava daha geldi. Kullanıcılar, iOS 14 ile iPhone'ların bilerek yavaşlatıldığını iddia ediyor.

Planlı eskitme; endüstriyel tasarımda bir ürünün, belli bir süre sonra eskiyerek veya işlevsiz hale gelerek sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olmasını tasarlamak ya da planlamak anlamına geliyor.

ABD'li şirket, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

APPLE'A YENİ BİR DAVA DAHA

Apple, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını açıklamasının ardından birçok dava ile karşı karşıya kaldı ve yüklü cezalar ödedi. Şimdi ise şirket, iOS 14 güncellemesi ile iPhone'ları yavaşlattığı iddiasıyla dava edildi.

Davada, çok sayıda kullanıcının iOS 14.5, iOS 14.5.1 ve iOS 14.6 sürümlerinde performans düşüşü ve batarya boşalmasıyla ilgili sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Kullanıcılar, Apple'ın bunu bilerek yaptığını iddia ediyor.

Yapılan şikayette, Apple'ın mevcut ve potansiyel iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunmak için yayınladığı güncellemelerin, telefonların işlem hızını ve pil ömrünü azalttığı vurgulanıyor.

Davada, cihaz performansının düşmesi ile birlikte, Apple'ın daha uzun pil ömrüne sahip daha hızlı telefonlara olan talebi artırmak istediği belirtiliyor.



DAHA ÖNCE CEZA ÖDEMİŞTİ

ABD'de, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a açılan davalar geçtiğimiz yıl mart ayında sonuçlanmıştı. Buna göre şirket, iPhone'unu yavaşlattığı her kullanıcıya 25 dolar ödemeye mahkum edilmişti.

Öte yandan Fransa, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı için Apple'a 25 milyon euroluk bir ceza kesmişti.





APPLE NEDEN İŞLEMCİ KISITLAMASI YOLUNA GİDİYOR

Akıllı telefonlarda bulunan bataryalar, kullanıldıkça eskir ve şarj ömürleri de azalır. Bu durumu Apple şöyle açıklıyor:

''Bir telefonun düzgün çalışması için elektronik parçaların pilden anlık olarak yük çekebilmesi gerekir. Pilin empedansı, bu anlık güç iletimini etkileyen özelliklerden biridir. Empedansı yüksek bir pil, güce ihtiyaç duyan sisteme yeterli düzeyde güç sağlayamayabilir. Kimyasal yaşının fazla olması pilin empedansını artırabilir.

Pil şarj düzeyinin düşük olması, kimyasal yaşın fazla olması ve düşük sıcaklıklar, kullanıcıların beklenmedik kapanma sorunu yaşama olasılığını artırır. Uç koşullarda sistem daha sık kapanarak, aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Pilinizin sağlığı azaldıkça en yüksek performansı sunma yeterliliği de azalır. ''

Apple kısacası, aşınmış bataryaların işlemci üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını söylüyor.