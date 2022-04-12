Apple, iPhone 13 üretimini Hindistan'a kaydırdı

Apple, Çin'in yanı sıra Hindistan'da da iPhone 13'ün üretimine başladı.

Apple, üretimde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü daha önce Hindistan'a kaydırmış ve bazı modellerin üretimine başlamıştı.

Şirket yaptığı açıklamada, iPhone 13'ü de Hindistan'da üretmeye başladığını söyledi. Bir kaynağa göre telefon, Apple'ın Tayvanlı sözleşmeli üreticisi Foxconn'un Güney Tamil Nadu eyaletindeki Sriperumbudur kasabasında bulunan yerel bir fabrikasında üretiliyor.

Hindistan'da üretilen 4. model oldu

iPhone 13, Apple'ın 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da üretim faaliyetlerine başlamasından sonra yerel olarak üretilen dördüncü model olarak kayıtlara geçti. Şirket, şu anda iPhone 11 ve iPhone 12 moıdellerini de Hindistan'da üretiyor.

Şirketin Hindistan'da satılan iPhone modellerinin yüzde 70'inin ülke içinde ürettiği belirtiliyor. Apple'ın yakın zamanda toplam üretiminin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırması bekleniyor. Şirketin böylece yüzde 20'lik ithalat vergisinden kurtulmayı amaçladığı ifade edildi.

Hindistan, Çin'den sonra en büyük pazar

Son yıllarda Hindistan birçok akıllı telefon üreticisinin ilgi odağı haline geldi. Özellikle koronavirüs salgınının patlak vermesi nedeniyle Çin'de üretim yapmak istemeyen şirketler, 1 milyarı aşan mobil kullanıcı sayısıyla Çin'den sonra en büyük telefon pazarı olan Hindistan'a taşınıyor.

Örneğin Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz yıllarda Çin'deki son bilgisayar fabrikasını da kapattığını duyurmuştu.