Apple, iPhone 14 fiyatlarında beklenen artışa gitmeyecek

Apple'ın, iPhone 14 fiyatlarını ortalama yüzde 15 artıracağı söyleniyordu. Ancak gelen bilgiler, zammın bu kadar yüksek olmayacağını söylüyor.

Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Apple’ın mevcut küresel ekonomik baskılardan etkilenmesi çok da şaşırtıcı değil. Son zamanlarda yaşanan pandemi ve onu takip eden artan enerji maliyetleri gibi faktörler, akıllı telefon fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni bileşenlerin yüksek maliyeti nedeniyle 2022 model iPhone fiyatlarının ortalama yüzde 15 artacağını söylemişti.

Bu durumda, iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatlarının şu şekilde olacağı söyleniyordu:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max -1199 dolar

Fiyat artışı daha az olacak

TrendForce, Apple'ın mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak fiyatları yeniden değerlendireceğini söylüyor.

Analistler, şirketin riske girmeyerek işi sağlama alacağını ve fiyatları iPhone 13'e göre 50 dolardan fazla artırmayacağını iddia ediyor.

TrendForce'un güncel tahminlerine göre, iPhone 14 modellerinin başlangıç fiyatları şöyle olacak: