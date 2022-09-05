Petrol
95.16
2.30%
Euro
18.0936
-0.14%
Dolar
18.2253
0.14%
Altın
1.002
0.00%
Borsa
3291
0.00%
Bitcoin
362.300
0.09%
BTXN Coin
5.17
5.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Apple, iPhone 14 fiyatlarında beklenen artışa gitmeyecek

    Apple'ın, iPhone 14 fiyatlarını ortalama yüzde 15 artıracağı söyleniyordu. Ancak gelen bilgiler, zammın bu kadar yüksek olmayacağını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iPhone 14 fiyatlarında beklenen artışa gitmeyecek

    Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Apple’ın mevcut küresel ekonomik baskılardan etkilenmesi çok da şaşırtıcı değil. Son zamanlarda yaşanan pandemi ve onu takip eden artan enerji maliyetleri gibi faktörler, akıllı telefon fiyatlarına zam olarak yansıyor.

    Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni bileşenlerin yüksek maliyeti nedeniyle 2022 model iPhone fiyatlarının ortalama yüzde 15 artacağını söylemişti.

    Bu durumda, iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatlarının şu şekilde olacağı söyleniyordu:

    • iPhone 14 - 799 dolar
    • iPhone 14 Max - 899 dolar
    • iPhone 14 Pro - 1099 dolar
    • iPhone 14 Pro Max -1199 dolar

    Apple, iPhone 14 fiyatlarında beklenen artışa gitmeyecek #1

    Fiyat artışı daha az olacak

    TrendForce, Apple'ın mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak fiyatları yeniden değerlendireceğini söylüyor.

    Analistler, şirketin riske girmeyerek işi sağlama alacağını ve fiyatları iPhone 13'e göre 50 dolardan fazla artırmayacağını iddia ediyor.

    TrendForce'un güncel tahminlerine göre, iPhone 14 modellerinin başlangıç fiyatları şöyle olacak:

    • iPhone 14 - 749 dolar
    • iPhone 14 Max - 849 dolar
    • iPhone 14 Pro - 1049 dolar
    • iPhone 14 Pro Max - 1149 dolar

    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Dünyanın en havalı cadde ve sokakları açıklandı! İstanbul'dan da bir cadde var..
    Yaşam

    Dünyanın en havalı cadde ve sokakları açıklandı! İstanbul'dan da bir cadde var..

    Aliyev: Türkiye küresel düzeyde güçlü bir devlet
    Dünya

    Aliyev: Türkiye küresel düzeyde güçlü bir devlet

    Görüş Bildir