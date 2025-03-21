Apple, iPhone 18 Pro'da kendi ürettiği C2 5G modemi kullanacak

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Apple, 2026 yılında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte ikinci nesil şirket içi 5G modemi C2'yi tanıtacak.

Bu gelişme, Apple'ın ilk tescilli modemi C1'in iPhone 16e'de piyasaya sürülmesinin ardından geldi.

C1, Apple'ın modem teknolojisi için bir test görevi görse de henüz üst düzey iPhone'larda yer almıyor.

Bunun yerine Apple, amiral gemisi cihazları için Qualcomm'a güvenmeye devam ediyor. Ancak, bu durum iPhone 18 Pro serisiyle değişebilir.

QUALCOMM MODEMLERDEN GEÇİŞ DÖNEMİ

Apple'ın C1 modemi, 55 nm Güç Yönetimi Entegre Devresi (PMIC) ile 4 nm ve 7 nm taban bant bileşenlerinin bir karışımını kullanıyor.

Enerji açısından verimli ve çoğu durumda iyi performans gösteriyor. Ancak, bazı bölgelerde ultra hızlı 5G hızları için çok önemli olan mmWave desteğinden yoksun.

Bu nedenle Apple, Qualcomm'un modemlerini iPhone 17 Pro serisinde tutmaya karar verdi. Ancak Apple, iPhone 18 Pro modellerinde kullanacağı C2 modemine güveniyor gibi görünüyor.

GF Securities analisti Jeff Pu, Apple'ın C2 modeminin iPhone 18'in Pro sürümlerine özel olmasının beklendiğini, standart iPhone 18'in ise hala Qualcomm'a güvenebileceğini veya C1 çipini benimseyebileceğini bildirdi.