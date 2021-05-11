Apple, iPhone kamera bileşenlerini artık Çin'den almayacak

Apple, iPhone modellerinde kullandığı kamera bileşenleri için Çin yerine Güney Koreli üreticileri tercih edecek.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle tedarik zincirini yeniden düzenleyen Apple, Çinli üreticilerden yavaş yavaş vazgeçmeye başladı.

Şirket, iPhone modellerinde kullandığı kamera bileşenleri için artık Çinli üreticiler yerine Güney Koreli üreticilerle iş birliği yapacak.

Korea IT News'te yer alan habere göre Apple, kamera bileşenleri üreten Çinli şirket OFilm ile ilişkilerini kestikten sonra, Güney Kore'ye yönelmiş durumda.

Çinli OFilm, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl kara listeye alınmıştı. Bu nedenle Apple'ın Çinli şirketle iş yapması artık imkansız.

APPLE, GÜNEY KORE'DEN YENİ ORTAKLAR ARIYOR

ABD'nin yaptırımlarından önce Apple, kamera bileşenlerini OFilm, Sharp ve LG Innotek'ten alıyordu. Ancak OFilm'in devre dışı kalmasının ardından Apple, optik bileşenler pazarındaki en büyük oyuncu olan Güney Koreli LG Innotek'e daha fazla ağırlık verecek.

Apple'ın, ToF sensörlerinin yanı sıra, optiklere ve diğer modüllere odaklanmak için bazı küçük üreticilerle görüşme halinde olduğu da söyleniyor.

LG'nin akıllı telefon pazarından çekilmesinin ardından birçok yerel şirket zor durumda kalmıştı. Ancak Güney Kore pazarı, Apple'ın yatırımlarına oldukça güveniyor.