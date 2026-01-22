Apple, iPhone'ların takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olmak üzere iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modellerini kapsayan takas değerlerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti.

Şirketin resmi web sitesi ve mağazaları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde geçerli olan yeni listede, çoğu cihazın değerinde aşağı yönlü revizyonlar yapıldığı dikkat çekti.

IPHONE MODELLERİNDE DEĞER KAYBI

Yayımlanan yeni listeye göre şirketin en güncel amiral gemisi iPhone 16 Pro Max'in takas değeri 670 dolardan 650 dolara geriledi.

Benzer bir düşüş eğilimi gösteren iPhone 15 Pro ve iPhone 14 serisi gibi önceki nesil cihazların geri alım fiyatlarında da 10 ila 20 dolar arasında kesintiler yapıldı.

MAC FİYATLARI DA DEĞİŞTİ

Mac bilgisayarlar için yayınlanan verilerde ise gün içerisinde ilginç bir dalgalanma yaşandı; ilk tabloda MacBook Pro ve Air modellerinde büyük değer artışları görülse de Apple günün ilerleyen saatlerinde rakamları tekrar revize etti.

Son güncelleme ile birlikte MacBook Pro ve diğer Mac modellerinin takas değerleri, ilk başta görülen yüksek rakamların aksine daha gerçekçi ve düşük seviyelerde dengelendi.

SAAT VE TABLETLER DE ETKİLENDİ

Tablet tarafında iPad Pro ve iPad Air modellerinin takas değerlerinde düşüşler görülürken, Apple Watch Series 10 ve Ultra modellerinin fiyatları da aşağı çekildi.

Apple, kendi ekosistemindeki ürünlerin yanı sıra bazı Android akıllı telefonlar için belirlediği takas değerlerini de bu güncelleme kapsamında yeniledi.