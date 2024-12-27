Apple, katlanabilir iPhone satışlarından umutlu

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Apple, uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone modelini 2026 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung ve LG ekranlarını kullanacak olan katlanabilir iPhone, dayanıklılığı ve kırışıksız ekranıyla rakiplerinden ayrışacak.

APPLE'IN İDDİALI HEDEFİ

Apple, katlanabilir iPhone'un yılda 15-20 milyon adet satmasını hedefliyor. Bu iddialı hedef, Apple'ın katlanabilir telefon pazarında liderliği ele geçirme isteğini gösteriyor.

EKRAN TEKNOLOJİSİ

Apple, katlanabilir iPhone için Samsung Display tarafından üretilen ekranları kullanacak. LG Display ise bu projede yer almayacak.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u, rakiplerine göre daha dayanıklı ve kırışıksız bir ekrana sahip olacak. Bu özellikler, Apple'ın katlanabilir telefon pazarında öne çıkmasını sağlayabilir.

Apple, katlanabilir iPhone'un yüksek satış rakamlarına ulaşmasını bekliyor. Ancak, Apple Vision Pro örneğinde olduğu gibi, bu beklentilerin gerçekleşmeme ihtimali de bulunuyor.

Katlanabilir telefon pazarı henüz çok büyük değil. Samsung'un Galaxy Fold ve Flip modelleri, beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Apple'ın katlanabilir iPhone'u, bu pazarda dengeleri değiştirebilir.