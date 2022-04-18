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    Apple, kendi otomobilleri için işletim sistemi geliştiriyor

    Apple, kendi otomobillerini kontrol etmek için özel bir işletim sistemi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:45
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    Apple, kendi otomobilleri için işletim sistemi geliştiriyor

    Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Geçtiğimiz aylarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

    Şimdiden üretim ve batarya konusularında bazı şirketler ile yakın temas halinde olan Apple, aynı zamanda yazılım konusunda da çalışmalar yürütüyor.

    Apple otomobilleri için yeni işletim sistemi

    Apple, yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmalara başladı. İşletim sistemi, Apple Car elektrikli otomobilin işlevlerini kontrol edecek şekilde tasarlanacak.

    Uzmanlara göre yeni işletim sistemi; trafik kontrolünden, temel sistemlere; klimanın çalışmasından Apple Music ile entegre medya sistemine kadar sürücüsüz bir elektrikli otomobilin tüm işlevlerinden sorumlu olacak.

    apple car

    Tesla yazılımının Linux Ubuntu'nun uyarlanmış bir versiyonu olduğunu belirtilirken, Apple'ın işletim sisteminin ise sıfırdan geliştireceği de gelen bilgiler arasında.

    Apple'ın yazılım ve donanım ürünleri için kendi ekosistemini geliştirdiği göz önüne alındığında, şirketin otomobili için de kendi işletim sistemini geliştirmek istemesi aslında beklenen bir durum.


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