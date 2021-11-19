Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi

Apple CEO'su Tim Cook, uzaktan çalışma süresini Şubat 2022'ye uzattıklarını duyurdu. Çalışanlar, bu tarihten sonra karma sisteme geçiş yapacak.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

ABD'li şirket, ülkede nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından çalışanlarını yeni yılla birlikte yeniden ofislere çağırma kararı almıştı.

OFİSE DÖNÜŞ ŞUBATA ERTELENDİ

Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlara bir mektup göndererek, ofise dönüş planının 2022 Şubat ayına kadar ertelendiğini söyledi.

Cook ayrıca, 2022’nin Mart ayından itibaren çalışanların çoğunluğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise geleceği ve karma bir sistem uygulanacağı bilgisini paylaştı.

ÇALIŞANLAR, ESNEK SİSTEM İSTİYOR

Apple, pandeminin bitmesi durumunda çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istiyor. Ancak bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.