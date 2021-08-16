Apple, patent davasında 300 milyon dolar ödeyecek

Apple, LTE patent anlaşmazlığında 300 milyon dolar ödeyecek. Teknoloji devinin; iPhone'lar, iPad'ler ve hatta Apple Watch'lar için Optis'in patentlerini ihlal ettiği iddia ediliyor.

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlarda bulunan bazı teknolojiler, başka firmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle telefon üreticileri ve diğer şirketler arasında, zaman zaman patent krizleri yaşanabiliyor.

Apple, kablosuz teknolojiyi kullanmaya devam etmek için Optis isimli bir şirkete ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalacak.

300 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Teksas jürisi; Apple’ın, iPhone ve iPad gibi cihazlarda LTE hücresel servisini kapsayan patentleri ihlal ettiği iddiasıyla, patent firması Optis’e 300 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.

Jüri, 2020’de Optis’e 506 milyon dolarlık bir tazminat verilmesini istemişti; ancak davadaki yargıç, talebin standartlara dayalı patentler için adil olup olmadığı endişeleri üzerine yalnızca tazminat davasını onayladı.

APPLE, ÖDEME YAPMAK İSTEMİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, davayı açan Optis şirketini patent trolü olmakla suçladı ve firmanın yalnızca satın alınan patentleri kullanan şirketlere dava açmak için kurulduğunu söyledi.

Apple, Optis’in patentler için makul olmayan ödemeler elde etme çabalarına direnmeye devam edeceğini söyledi.