Apple, sahte ürünlerle mücadele için özel ekip kurdu

Apple'ın, sosyal medyada ve diğer web sitelerinde satılan sahte aksesuarlarla mücadele etmek için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı.

Dev teknoloji şirketleri, bir yandan koronavirüsün neden olduğu ekonomik zorluklarla uğraşmak zorunda kalırken, bir yandan da sahte ürünlerle mücadele ediyor.

ABD merkezli şirket Apple, yeni yaptığı bir röportajda şirketin sahte aksesuarlarla nasıl mücade ettiğinden bahsetti.

Yapılan açıklamalardan hareketle, Apple'ın bünyesinde yalnızca sahte ürünleri belirlemeye ve satışlarını önlemeye odaklanan özel bir uzman ekibin olduğu ortaya çıktı.

1 MİLYONDAN FAZLA SAHTE ÜRÜN KALDIRILDI

Apple'daki uzman ekip, sosyal medya ve diğer web sitelerinde satılan sahte Apple ürünlerinin peşine düştü.

Bu ekibin sadece geçen yıl Facebook ve Instagram dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi platformlarda listelenen 1 milyondan fazla sahte ürünü kaldırdığı belirtiliyor.

Apple, özellikle patlayarak kullanıcılara zarar veren sahte şarj cihazlarını yakından takip ediyor. Sosyal medyada ve AliExpress'te çok düşük fiyatlara satılan sahte şarj cihazları, Apple için büyük bir sorun.

Örneğin sahte AirPods Pro'nun fiyatı 25 dolar, sahte MagSafe şarj cihazları ise 5 dolar karşılığında satılıyor.

Apple ise müşterilerin güvenliğine çok önem verdiklerini ve oluşturulan uzman ekibin, dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle, satıcılarla, sosyal medya şirketleriyle ve e-ticaret siteleriyle iletişim halinde olduğunu söylüyor.