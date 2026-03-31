Dünyada bir ilk: İngilizler, nükleer füzyon roketini ateşledi

Bilim insanları, gelecekteki uzay seyahatlerini kökten değiştirecek tarihi bir adıma imza attı.

Güneş'in enerji üretme şeklini taklit eden nükleer füzyon roket motorunun içinde plazma başarıyla üretildi.

MARS YOLCULUĞU HAFTALARA İNEBİLİR

Bu yeni nesil füzyon itki sistemi, uzay araçlarının saatte 800 bin kilometre hıza ulaşmasını sağlayarak geleneksel sistemlerden bin kata kadar daha fazla itme gücü sunabilecek.

Böylece aylarca süren Mars görevlerinin süresi sadece birkaç haftaya düşecek ve astronotların uzaydaki sağlık riskleri önemli ölçüde azalacak.

SUNBIRD SİSTEMİ İLE TARİHİ TEST

İngiltere merkezli Pulsar Fusion şirketi, deneysel "Sunbird" sistemi içindeki bu tarihi testi, Kaliforniya'daki MARS Konferansı'nda canlı yayınla duyurdu.

Şirket CEO'su Richard Dinan, elde edilen bu başarıyı olağanüstü bir an olarak nitelendirdi.

Uzay boşluğunun sunduğu vakum ve düşük sıcaklık, Dünya'da yönetilmesi zor olan füzyon reaksiyonları için ideal bir ortam sağlıyor.

Şirket, plazmayı daha iyi muhafaza etmek ve sistemi geliştirmek için gelecekte daha güçlü süper iletken mıknatıslarla testlerini sürdürecek.