Çin duyurdu: Yapay zeka destekli 6G, 2030'da kullanıma sunulacak

Pekin'de düzenlenen 2026 Zhongguancun Forumu'nda, altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi için iddialı hedefler açıklandı.

Sadece yüksek hız sunmakla kalmayacak olan bu yeni nesil ağ, önceki sistemlerden farklı olarak tamamen yapay zeka tabanlı bir mimariyle geliştiriliyor.

LABORATUVARDAN PROTOTİP AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Çin, 6G teknoloji denemelerinin ilk aşamasını tamamlayarak laboratuvar ortamında 300'den fazla teknolojiyi başarıyla doğruladı.

Önümüzdeki süreçte ise bu bireysel teknolojilerin gerçek cihazlara ve prototip sistemlere entegre edilmesine odaklanılacak.

HER KATMANINDA YAPAY ZEKA BULUNACAK

Mevcut 5G ağlarının aksine 6G, baz istasyonlarından çekirdek ağlara kadar her biriminde yerleşik yapay zeka işlem gücü barındıracak.

Uzay, hava, kara ve deniz sistemlerini birleştirecek olan bu teknoloji, baz istasyonu taşıyan uydular sayesinde kapsama alanını okyanuslara kadar genişletecek.

Çin küresel 6G patent başvurularının yaklaşık yüzde 40'ına sahip olsa da, çekirdek bileşenlerde eksiklikler yaşıyor ve Güney Kore ile Hindistan gibi ülkelerle yoğun bir standartlaşma rekabeti içine giriyor.

Kurulum maliyetlerinin çok daha yüksek olması beklenen bu yeni teknoloji için iletişimden havacılığa kadar uzman insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor.