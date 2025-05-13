Apple, tasarım ve özellik yükseltmeleri nedeniyle iPhone 17 fiyatlarını artırabilir

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple'ın, merakla beklenen iPhone 17 serisinde fiyat artışına gidebileceği konuşuluyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, bu olası zamları Çin ithalatına uygulanan ABD tarifeleriyle ilişkilendirmek yerine, cihazlara eklenecek yeni özellikler ve yapılacak tasarım güncellemeleriyle gerekçelendirmeyi hedefliyor.

ÜRETİM PLANLARI VE ÇİN FAKTÖRÜ

Apple'ın tedarik zincirine yakın kaynaklara göre, Pro ve Pro Max modellerinin seri üretimine Çin'de devam edilmesi planlanıyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un ABD pazarına sunulacak iPhone'ların çoğunun Hindistan'da üretilmesi yönündeki umutlarına rağmen, Hindistan'daki fabrikaların altyapı ve teknik uzmanlık eksikliği nedeniyle şirket Çin'deki büyük ölçekli üretime bağımlı kalıyor.

PİYASALARIN FİYAT ARTIŞI HABERİNE TEPKİSİ

Yaklaşan iPhone serisinde olası bir fiyat artışı haberi, Apple'ın hisse değerini piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 7 oranında yükseltti.

Daha önce, Apple'ın Çin ile devam eden ticaret nedeniyle ek maliyetleri müşterilere yansıtması durumunda iPhone fiyatlarının yüzde 30-40 artabileceği belirtilmişti.

Bu gelişmeler, ABD ve Çin'in ticaret gerginliğini azaltmak amacıyla birbirlerinin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaştıklarını duyurdukları bir döneme denk geliyor.

Anlaşmaya göre, ABD'nin uyguladığı toplam yüzde 145'lik vergilerin 14 Mayıs'a kadar yüzde 30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergilerin ise yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürülmesi bekleniyor.