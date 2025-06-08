Apple Telefon, Kamera ve Safari uygulamalarını yeniden tasarlayacak

Haber Merkezi

Apple, yarın başlayacak olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) temel uygulamaları için önemli tasarım değişiklikleri duyurmaya hazırlanıyor.

Bu yenilikler, özellikle Telefon, Kamera ve Safari uygulamalarında görülecek ve Apple'ın visionOS'ten ilham alan daha geniş bir tasarım vizyonunun parçası olacak.

TELEFON, KAMERA VE SAFARI UYGULAMALARI YENİLENİYOR

Sızıntılara göre, Telefon uygulaması favori kişileri, son aramaları ve sesli mesajları tek bir kaydırılabilir pencerede birleştiren yeni bir görünüme kavuşacak.

Bu yeni görünümün, geleneksel düzeni tercih eden kullanıcılar için isteğe bağlı olacağı belirtiliyor.

Safari uygulamasının "daha şeffaf ve camsı bir adres çubuğuna" sahip olacağı, Kamera uygulamasında ise arayüzün sadeleştirileceği söyleniyor. Bu değişiklikler, uygulamalara daha modern bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor.

BEKLENEN DİĞER YENİLİKLER

Apple'ın ayrıca Mesajlar uygulamasına WhatsApp'a benzer bir anket özelliği ve cihazlar arası arka plan görseli senkronizasyonu sunması da bekleniyor.

Bir diğer önemli yenilik ise, PDF'leri açma ve düzenleme imkanı sunacak olan Önizleme (Preview) uygulamasının iPadOS ve iOS'a genişletilmesi olacak.

Yeniden tasarım söylentilerine rağmen, Bloomberg'den gelen bilgilere göre Apple'ın uygulama simgelerinin "büyük ölçüde" aynı kalacağı bildiriliyor.

Ayrıca, Ana Sayfa, Arcade ve Kütüphane gibi sekmeleri içerecek yeni bir "Oyunlar" uygulamasının da tanıtılması bekleniyor.

YAPAY ZEKA VE SIRI GÜNCELLEMELERİ

Apple'ın WWDC'de yapay zeka destekli canlı çağrı ve mesaj çevirisi gibi özellikleri de tanıtması muhtemel. Bu, şirketin yapay zeka alanındaki adımlarının bir parçası olacak.

Ancak, Siri için büyük bir güncelleme bekleyenlerin bu yılın sonlarına kadar beklemesi gerekebilir. Apple WWDC etkinliğinde Siri ile ilgili büyük bir duyuru beklenmiyor.