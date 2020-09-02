Apple, Türkiye'deki App Store mağazasından yüzde 7,5'lik ek vergi alacak

ABD'li teknoloji devi Apple, ülkemizdeki vergi değişiklikleri nedeniyle App Store mağazasında, yüzde 18 KDV'ye ek olarak yüzde 7,5'lik bir ek vergi daha kesecek.

Türkiye’de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7,5’lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Google ise bu kararın ardından, dün yeni bir açıklama yayınlayarak, ülkemizdeki reklamlardan ek yüzde 5'lik bir kesinti yapacağını duyurmuştu.

Google, söz konusu kesintiyi 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki Google Ads reklamlarına uygulayacak.





APPLE DA APP STORE TÜRKİYE'DEN EK VERGİ ALACAK

Apple, bazı ülkelerdeki App Store mağazalarında fiyat değişiklikleri yapılacağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye yer aldı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ülkemizdeki App Store mağazalarındaki fiyatlara yüzde 18'lik KDV'nin yanı sıra yüzde 7,5'lik bir dijital hizmet vergisi daha eklendi.

EK VERGİ YİNE TÜKETİCİYİ ETKİLEYECEK

Apple'ın açıklamalarına göre bu ek vergi, geliştiricilerin App Store üzerindeki satışlarından elde ettiği gelirlere uygulanacak. Bu nedenle uygulama geliştiricilerinin fiyat artışına gitmesi bekleniyor.





Apple'ın açıklamasına göre geliştiriciler; uygulama ücretlerini, abonelik ücretlerini ve uygulama içi satın alma ücretlerini değiştirme imkanına sahip olacak.

Yeni ek verginin birkaç gün içerisinde uygulanması bekleniyor.