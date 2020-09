Apple, uygun fiyatlı Apple Watch SE modelini tanıtacak

Apple, ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 12 serisinin yanı sıra iki yeni Apple Watch modeli tanıtacak. Bu modellerden biri olan Apple Watch SE, uygun fiyatlı olarak kullanıcılarla buluşacak.

Koronavirüs nedeniyle üretimde bazı aksaklıklar yaşayan Apple, iPhone 12 serisinin tanıtımını ekim ayına ertelemek zorunda kalmıştı.

Etkinlik sırasında 4 adet iPhone 12 modeli ile birlikte başka cihazlarının da tanıtımını yapacak ABD'li şirket, iki de Apple Watch modeli duyuracak.

Tanıtılacak Apple Watch modellerinden bir tanesi, Apple Watch Series 5'in halefi olan Series 6 modeli olacak. Diğer bir model ise daha uygun fiyatlı satışa çıkması beklenen Apple Watch SE olacak.

Peki Apple'ın uygun fiyatlı akıllı saati kullanıcılara neler sunacak? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple'ın, yeni Apple Watch SE modelinde daha düşük maliyetli parçalara ve biraz eski bir tasarıma yer vermesi bekleniyor. Ancak saatin yazılım deneyimi ve diğer birçok özelliği mevcut Apple Watch modelleri ile aynı olacak.

Apple, her ne kadar şu anda Series 5'e kadar model sunsa da daha uygun fiyatlı Series 3 modeli de oldukça iyi satış rakamlarına ulaşıyor.

Bu nedenle yeni Apple Watch SE modelinin, Series 3 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak saatte kullanılacak yeni işlemci, Apple Watch Series 6'dakinin aynısı olacak.

Ayrıca Apple Watch SE modelinde Bluetooth 5.0 bağlantısı ve 16GB depolama alanı yer alacak.





BAZI ÖZELLİKLERDEN YOKSUN OLACAK

Tahmin edebileceğiniz gibi Apple Watch SE, Apple'ın yeni modellerinde sunduğu bazı premium özelliklerden yoksun olacak.

Örneğin yeni uygun fiyatlı saat, Series 4 ve sonrasında bulunan EKG özelliğine sahip olmayacak.

Ayrıca saatin ekranını her zaman açık tutan "Always on Display" özelliği de bu saatte yer almayacak.

Son olarak yalnızca 42 mm'lik sürümünün satışa çıkacağı söylenen Apple Watch SE, Apple Watch Series 3 ile aynı fiyattan satışa sunulacak.

Merak edenler için, Apple Watch Series 3 modelleri şu anda Apple'ın resmi sitesinde 1.749 TL'den satılıyor.