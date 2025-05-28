Apple ve Samsung bekleneni veremedi: İşte Avrupa akıllı telefon pazarında son durum

Haber Merkezi

2025'in ilk çeyreğinde küresel mobil sektörde genel bir büyüme yaşanırken Avrupa akıllı telefon pazarı, yüzde 4'lük bir düşüşle endişe verici bir tablo çizdi.

Bu düşüşte, pazarın devleri Samsung ve Apple'ın beklentilerin altında kalan performansları önemli bir rol oynadı.

AVRUPA AKILLI TELEFON PAZARINDA ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ

Counterpoint Research verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa akıllı telefon pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında daraldı.

Bu durum, Çin gibi pazarların büyüme gösterdiği bir dönemde Avrupa için hayal kırıklığı yarattı.

HONOR RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Pazardaki bu olumsuz seyre rağmen Honor, yüzde 20'lik bir sevkiyat artışıyla öne çıktı.

Bu büyüme, şirketi Avrupa'da genel sıralamada dördüncü sıraya taşıdı ve Realme'yi geride bıraktı. Samsung yüzde 2'lik bir düşüş yaşarken, Apple satışlarını yalnızca yüzde 2 artırabildi; Xiaomi ise yüzde 8'lik bir kayıp yaşadı.

Samsung'un Galaxy S25 serisi ve Apple'ın iPhone 16e modeli, Avrupa akıllı telefon pazarında beklenen etkiyi yaratamadı.

Samsung'un yeni modellerindeki büyük yenilik eksikliği, Galaxy S25 ailesinin düşük performansında önemli bir etken olarak gösteriliyor.

Apple'ın iPhone 16e modeli ise mütevazı bir satış artışına katkıda bulunsa da Avrupa'da "nispeten zayıf" bir satıcı olarak değerlendirildi.

Avrupa'da dört çeyrek sonra kaydedilen bu ilk olumsuz sonuca rağmen analistler temkinli bir iyimserlik taşıyor.