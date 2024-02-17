Apple Vision Pro modelleri iade ediliyor: İşte nedeni Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro, bu ayın başlarında ABD’de satışa çıktı. Ancak çok sayıda kullanıcı, cihazı iade etmeye başladı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa sunuldu.

Vision Pro için Apple'ın, son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Vision Pro'lar iade ediliyor

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun satışa sunulmasıyla birlikte, cihazın bazı sorunları da gün yüzüne çıktı.

Vision Pro iadelerinin başlıca nedenlerinden birisi konfor. Cihazı kullanan müşteriler, Vision Pro'nun ağır olduğunu ve bu ağırlığın ön tarafta toplandığını söylüyor.

Bununla birlikte insanlar, başlığı taktıklarından bir süre sonra baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını belirtiyor.

Dahası bazı kullanıcılar, Vision Pro’nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi olan The Verge ürün müdürü Parker Ortolan, Vision Pro’nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını iddia etti.

Yaşanan tüm bu sorunlar, daha önce farklı markalar tarafından piyasaya sürülen artırılmış veya sanal gerçeklik gözlüklerinde de karşımıza çıkmıştı.

Bu tip cihazlar, kişiye göre üretilmediğinden, herkesin vücuduna uyum sağlayamıyor.