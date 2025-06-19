Apple Watch Ultra 3'ün bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor

Apple'ın en dayanıklı akıllı saati olan Watch Ultra'nın yeni nesli için beklentiler artıyor. Sektör analisti Jeff Pu, uzun zamandır beklenen Apple Watch Ultra 3'ün bu yılın sonlarına doğru tanıtılabileceğini öne sürdü.

iPHONE 17 İLE TANITILMASI BEKLENİYOR

Analist Jeff Pu, Apple Watch Ultra 3'ün bu sonbaharda, muhtemelen eylül ayındaki iPhone 17 serisi lansmanıyla birlikte piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.

Bu, 2023'te tanıtılan bir önceki modelden bu yana yaklaşık iki yıllık bir boşluğun ardından gelecek önemli bir yükseltme olacak.

Mevcut Ultra 2 için yapılan tek güncelleme yeni bir renk seçeneği olmuştu. Bu durum, hayranların yeni modelden daha kapsamlı donanım ve özellik yükseltmeleri beklemesine neden oluyor.

YENİ YONGA SETİ VE UYDU BAĞLANTISI BEKLENTİSİ

Söylentilere göre yeni Apple Watch Ultra 3, daha iyi performans için yeni bir yonga seti ve daha verimli bir ekranla gelecek.

En dikkat çeken yeniliğin ise acil durum mesajları için uydu bağlantısı özelliği olması bekleniyor.

Tasarımın ise büyük ölçüde aynı kalacağı ve yeni boyut seçeneklerinin beklenmediği belirtiliyor.

Pu'nun raporu ayrıca, tansiyon ölçme özelliğine sahip bir Apple Watch'un ise 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini öngörüyor.