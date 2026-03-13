Google Haritalar kullananlar dikkat: 2 harika yapay zeka özelliği geldi

Teknoloji devi Google, popüler navigasyon uygulaması Haritalar için Gemini yapay zeka modelini temel alan iki büyük yeniliğini duyurdu.

İlk etapta Türkiye'de kullanıma sunulmayacak olan bu yenilikler, Ask Maps ve Immersive Navigation isimleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

ÜÇ BOYUTLU SÜRÜŞ DENEYİMİ: IMMERSIVE NAVIGATION

Sürüş yönlendirmelerine yepyeni bir boyut kazandıran Immersive Navigation, haritaları iki boyutlu tasarımdan çıkararak detaylı üç boyutlu grafiklerle sunuyor.

Sokak Görünümü görsellerinden beslenen bu teknoloji, binaları ve üst geçitleri daha gerçekçi hale getirerek sürücülerin yön bulmasını büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Görsel geliştirmelerin yanı sıra sesli yönlendirmeler de çok daha doğal ve yardımcı bir yapıya kavuştu.

Yeni sistem sürücülere, klasik komutlar yerine virajları veya dönüşleri daha net tarif eden anlaşılır bildirimler sunabiliyor.

YAPAY ZEKA İLE AKILLI ARAMA: ASK MAPS

Tamamen Gemini altyapısıyla çalışan Ask Maps özelliği, kullanıcıların akla gelebilecek her türlü karmaşık sorusuna yanıt vererek özel rotalar oluşturabiliyor.

Şarj imkanı olan tenha bir kahveci veya gece aydınlatması olan tenis kortu gibi spesifik aramalar, fotoğraflı mekan bilgileriyle birlikte saniyeler içinde listeleniyor.

Geçmiş aramaları aklında tutabilme yeteneğine sahip olan yapay zeka, kullanıcının kişisel tercihlerini öğrenerek çok daha isabetli önerilerde bulunuyor.

Örneğin et tüketmeyen bir kullanıcı arama yaptığında, sistem otomatik olarak yalnızca vejetaryen menüsü olan restoranları filtreleyerek tavsiyeler veriyor.