Apple Watch, uydu bağlantı özelliğine kavuşuyor

Mark Gurman'a göre Apple Watch, bu yıl veya 2023'te uydu bağlantı özelliğini kullanıcılara sunacak.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl ve gelecekte satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.

Uydu bağlantı desteği geliyor

Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple Watch'un iki yıl içinde uydu bağlantı özelliğine kavuşacağını söyledi.

Daha önce iPhone'lar için de gündeme gelen bu özellik, kullanıcıların kapsama alanı dışındayken acil durumlarda yakınlarına kısa metin mesajları göndermelerine olanak sağlayacak.

Uydu bağlantı özelliği sayesinde şebeke sinyalinin çekmediği yerlerde acil servislerle iletişim kurmak mümkün hale gelecek. Böylece şebeke çekmese bile durum ve konum bilgisi paylaşılabilecek.

Apple Watch'un 2022 veya 2023'te uydu bağlantısı desteğine kavuşacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Apple, söz konusu teknolojiyi iPhone'lara entegre etmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

Apple'ın bu alandaki iş ortağı uydu şirketi Globalstar olacak. ABD merkezli firma, geçtiğimiz şubat ayında ismi açıklanmayan bir müşterisine hizmet sağlamak için 327 milyon dolar karşılığında 17 yeni uydu satın almıştı.