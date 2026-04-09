BTK raporuna göre mobil operatör şikayetleri iki katına çıktı

Türkiye'de mobil haberleşme sektörüne yönelik kullanıcı memnuniyetsizliği, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2025 dördüncü çeyrek raporu, operatörlere yönelik şikayetlerin devasa bir hacme ulaştığını gösteriyor.

KAPSAMA ALANI VE ŞEBEKE SORUNLARI GERİ DÖNDÜ

Raporda en dikkat çeken verilerin başında, 2024 yılında yüzde 19,50 seviyesinde olan kapsama alanı ve hizmet kalitesi şikayetlerinin 2025 sonunda yüzde 20,40'a yükselmesi yer alıyor.

Uzmanlar bu artışı hızlanan 5G altyapı çalışmalarının 4.5G şebekesini bozmasına ve altyapı yetersizliklerine bağlıyor.

Artan veri tüketiminin baz istasyonlarının kapasitesini zorlaması, çekmeyen telefon mağduriyetlerini daha da artırdı.

TAAHHÜT VE CAYMA BEDELİ LİSTENİN ZİRVESİNDE

Tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konu ise 7 bin 305 adet ve yüzde 32,50'lik pay ile taahhütname ve yüksek cayma bedelleri oldu.

Yeni paketlere geçmek isteyen aboneler, devasa cayma bedelleri yüzünden mevcut operatörlerine adeta hapsolmuş durumda.

Şikayet listesinin ikinci sırasında yüzde 29'luk payla faturalandırma sorunları yer alırken, bunu abonelik işlemleri ve kampanyalar takip ediyor.

MOBİL ŞİKAYETLER İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARINA YAKLAŞTI

Pandemi döneminde tarihi rekorlar kıran sabit internet şikayetleri ile mobil operatör şikayetleri arasındaki makas son bir buçuk yılda hızla kapandı.

2024 ortalarında 16 bin bandında olan mobil şikayetler, 2025'in son çeyreğinde 34 bin 368'e ulaşarak 41 bin 516 şikayet alan internet servis sağlayıcılarının hemen ensesine yerleşti.