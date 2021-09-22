Apple, yurt dışında yenilenmiş iPhone satışlarına başladı

Apple, Kanada'da kurduğu yeni bir internet sitesi üzerinden yenilenmiş iPhone modellerini satışa çıkardı.

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye telefonları tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Ancak piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar, normal telefonlardan oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor.

APPLE'DAN YENİLENMİŞ TELEFON HAMLESİ

Daha önce yenilenmiş iPad ve Mac modellerini ABD ve Kanada'da satışa çıkaran şirket, şimdi de Kanada'da kurduğu internet sitesi üzerinden yenilenmiş iPhone satmaya başladı.

Böylece ülkedeki tüketiciler, sıfır iPhone modellerinden daha ucuz satılan telefonlara erişmiş olacak. Benzer bir hamlenin Türkiye için yapılıp yapılmayacağını zaman gösterecek.

YENİLENMİŞ iPHONE FİYATLARI

Apple'ın Kanada'da açtığı yeni internet sitesine baktığımızda; iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in satışta olduğunu görüyoruz.

Örneğin sıfırı 749 Kanada doları olan 128 GB'lik bir iPhone 11, yenilenmiş olarak 639 Kanada dolarından satışa çıkıyor. Bu da yaklaşık 110 Kanada doları tasarruf demek.

Üstelik Apple, yenilenmiş iPhone modellerini tüm aksesuarların içinde yer aldığı kutuyla birlikte 1 yıl garantili olarak satıyor. Batarya ve kasanın sıfır olduğu modeller, tüm testlerden geçtikten sonra Apple güvencesi altında müşterilerle buluşuyor.

YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON NEDİR

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır. Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor. Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.

AKILLI TELEFONLARIN YENİLEME SÜRECİ

İkinci el akıllı telefonlar, işlevsellik ve estetik açıdan tamamen yenilenene kadar birkaç işlemden geçiyor.Bir telefona yenilenmiş diyebilmemiz için ise şu aşamalar gerekiyor: