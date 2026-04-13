Apple'a Çin'de büyük şok: En çok satan 10 model arasına giremedi

Teknoloji devi Apple, Çin akıllı saat pazarında yıllık bazda yüzde 5'lik bir kayıp yaşayarak zirve yarışının tamamen dışında kaldı.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre bu durum, şirketin böylesine rekabetçi bir pazardaki hakimiyetini kaybettiğini gösteriyor.

HUAWEI YENİ LİDERLİĞİNİ İLAN ETTİ

Apple'ın yaşadığı bu gerilemenin ardından pazarın büyük bir bölümünü ele geçiren Huawei, özellikle yeni Watch GT serisiyle satış listesinin zirvesine yerleşti.

Yerel yönetimin elektronik ürün satışlarına uyguladığı finansal sübvansiyonlar da ithal ürünlere karşı yerli donanım üreticilerini daha da güçlendirdi.

TÜKETİCİ EĞİLİMİ FİYAT VE PERFORMANSTAN YANA

Çin pazarında basit adım sayar bilekliklerin yerini artık detaylı sağlık takibi ve uzun pil ömrü sunan üst düzey cihazlar almaya başladı.

Yerel markaların bu gelişmiş teknolojileri Apple'a kıyasla çok daha düşük fiyat etiketleriyle sunması, yabancı şirketlerin yeni alıcılar bulmasını giderek zorlaştırıyor.