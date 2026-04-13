Bellek krizi telefonları vurdu: 'Ultra' modeller iptal edilebilir

Akıllı telefon pazarında yaşanan RAM ve bellek fiyatlarındaki dramatik artış, Android ekosistemindeki dengeleri değiştirebilir.

Sektörden sızan son bilgilere göre, birçok Çinli üretici, artan maliyetler sebebiyle yeni nesil Ultra amiral gemisi modellerinin geliştirme sürecini askıya almayı değerlendiriyor.

MALİYET ARTIŞI FİYATLARI ZİRVEYE TAŞIYOR

Normal şartlarda yüksek satış hacminden ziyade markaların kamera ve yazılım yeteneklerini sergilemek için üretilen Ultra modellerin bütçesi büyük oranda donanıma ayrılıyor.

Ancak artan bellek fiyatları yüzünden üreticilerin kaliteden ödün vermemek adına cihaz fiyatlarını mecburi olarak yukarı çekmesi bekleniyor.

Yeni nesil cihazların fiyat etiketinin 10 bin yuan (yaklaşık 1.465 dolar) sınırını aşması halinde, Çinli markaların Apple ve Samsung'un güçlü marka değeriyle rekabet edemeyeceği öngörülüyor.

Beklenen düşük satışların ciddi mali kayıplara yol açmasından endişe eden üreticiler, bileşen fiyatları istikrara kavuşana kadar bu serilere ara verebilir.

MEVCUT MODELLER PİYASADA KALMAYA DEVAM EDECEK

Sızıntıları paylaşan kaynaklar bu kararı alacak markaları net olarak açıklamasa da gözler pazarda söz sahibi olan Xiaomi, OPPO ve vivo gibi devlere çevrildi.

Şu an için Xiaomi 17 Ultra ve yakın zamanda çıkan vivo X300 Ultra gibi mevcut modeller satılmaya devam ederken, OPPO Find X9 Ultra'nın da bu ay içinde tanıtılması bekleniyor.