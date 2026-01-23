Apple'dan büyük değişiklik: Siri yerine sohbet robotu geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, yıllardır kullandığı dijital asistanı Siri'de köklü bir değişikliğe giderek yapay zeka stratejisini tamamen yeniliyor.

Bloomberg kaynaklı bilgilere göre şirket, Siri'yi, ChatGPT ve Google Gemini rakiplerine benzer gelişmiş bir sohbet robotuna dönüştürmek için çalışmalara başladı.

KOD ADI "CAMPOS"

Şirket içinde "Campos" kod adıyla bilinen bu yenilenmiş asistan; iPhone, iPad ve Mac cihazlardaki mevcut deneyimin yerini alacak.

Kullanıcılar asistanı aynı şekilde çağıracak olsa da yeni sürüm, konuşma tabanlı bir arayüz sunarak akıcı diyaloglar kurabilecek ve konuşma bağlamını takip edebilecek.

Yeni nesil asistan; web araması yapma, görsel oluşturma, metin özetleme ve yüklenen dosyaları analiz etme gibi gelişmiş yeteneklere kavuşacak.

Apple'ın temel uygulamalarına derinlemesine entegre edilecek sistem, kişisel verileri işleyerek doğal dil komutlarıyla dosya bulma veya e-posta taslağı hazırlama gibi karmaşık görevleri yerine getirebilecek.

GOOGLE GEMINI DESTEĞİ İLE GELİYOR

iOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle gelmesi beklenen bu dönüşümün, Google ile yapılan anlaşma kapsamında özel bir Gemini yapay zeka modeliyle destekleneceği belirtiliyor.

Apple, bu hamleyle birlikte mevcut arayüzü koruyan küçük iyileştirmeler yerine yapay zeka alanında tam teşekküllü ve iddialı bir değişim sunacak.