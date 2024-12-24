Apple'dan yeni ürün hamlesi: Akıllı kapı zilleri geliyor

Haber Merkezi

Apple, akıllı ev pazarına yeni bir ürünle giriş yapmaya hazırlanıyor. Face ID özellikli akıllı kapı zili, evin sakinlerini tanıyarak kapıyı otomatik olarak açabilecek.

Apple'ın geliştirdiği akıllı kapı zili, iPhone'larda kullanılan Face ID teknolojisine benzer bir yüz tanıma sistemi kullanacak. Bu sistem, evin sakinlerini tanıyarak kapıyı otomatik olarak açabilecek.

AKILLI EV PAZARINDA REKABET

Apple, akıllı kapı zili ile Amazon Ring ve Google Nest gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Apple, gizlilik ve güvenlik konusundaki güçlü itibarını kullanarak rakiplerinden ayrışmayı planlıyor.

Akıllı kapı zilinin kayıtları iCloud'da saklanacağı için, bu ürün iCloud aboneliklerinin satışlarını artırabilir.

APPLE EKOSİSTEMİYLE ENTEGRASYON

Apple'ın akıllı kapı zili, Apple Watch, HomePod ve diğer Apple cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışacak.

Bu sayede, kullanıcılar kapı zili çaldığında Apple Watch'larından bildirim alabilecek ve iPhone'larından kapıyı açabilecekler.

ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın akıllı kapı zilinin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve 2025'in sonlarından önce piyasaya sürülmesinin beklenmediği belirtiliyor.