Aracınızı Şarj Etmek İçin En İyi Ev Tipi Şarj İstasyonları 2025

Elektrikli araçların Türkiye’deki kullanımı son yıllarda büyük bir ivme kazandı.

Çevreci ve ekonomik ulaşım tercihlerinin artmasıyla birlikte, elektrikli araç sahipleri için en kritik konulardan biri de evde güvenli, hızlı ve pratik şarj olanakları oldu.

2025 yılı itibarıyla, piyasada birçok farklı ev tipi şarj istasyonu seçeneği yer alıyor.

Peki, elektrikli aracınızı evde en iyi şekilde nasıl şarj edebilirsiniz?

Elektrikli araç için en iyi ev tipi şarj istasyonlarını yapay zeka sıraladı.

1. Tesla Wall Connector

Tesla araç sahipleri için optimize edilmiş.

Maksimum 48 amper ile hızlı şarj.

Şık tasarım, kolay montaj.

Wi-Fi bağlantısı ile enerji kullanımı takibi.

2. ChargePoint Home Flex

50 amper’e kadar ayarlanabilir güç çıkışı.

Tüm elektrikli araçlarla uyumlu.

Akıllı telefon uygulamasıyla uzaktan kontrol.

Dayanıklı ve hava koşullarına uygun tasarım.

3. JuiceBox 40

40 amper çıkış ile hızlı ve güvenli şarj.

Wi-Fi üzerinden enerji takibi ve kontrol.

Kompakt ve sağlam yapı.

Amazon Alexa entegrasyonu.

4. Blink HQ 150

32 amper gücü ile standart ev kullanımı için ideal.

Kullanıcı dostu arayüz.

Kolay kurulum ve taşınabilirlik.

5. Siemens VersiCharge