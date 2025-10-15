Abone ol: Google News

Araştırmacılar, çelikten 10 kat daha güçlü ahşap malzeme üretti

ABD merkezli bir girişim olan InventWood, kimyasal işlem ve sıkıştırma yoluyla normal ahşaptan 20 kat, çeliğin mukavemet-ağırlık oranından ise 10 kat daha güçlü hale getirilmiş "Superwood" adında yeni bir mühendislik ahşap ürettiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 10:51
ABD merkezli bir girişim olan InventWood, "Superwood" adını verdiği devrim niteliğinde yeni bir ahşap türünü piyasaya sürdü.

Bu yenilikçi malzemenin, çeliğin mukavemet-ağırlık oranının 10 katına kadar çıkabildiği ve altı kata kadar daha hafif olduğu iddia ediliyor.

AHŞAP NASIL ÇELİKTEN GÜÇLÜ HALE GETİRİLDİ

Superwood'un geliştirilmesindeki sır, Maryland Üniversitesi'nde geliştirilen bir yöntemde yatıyor.

Bu işlem, sıradan ahşabın özel kimyasallarla kaynatılmasını ve ardından sıcak presleme ile hücresel düzeyde çökertilerek yoğunlaştırılmasını içeriyor.

Nature dergisinde de yayınlanan bu işlem, ahşabı önemli ölçüde daha yoğun hale getirerek ona çoğu metal ve alaşımdan daha yüksek bir mukavemet-ağırlık oranı kazandırıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEVRİM YARATABİLİR

Superwood, binaları dört kata kadar daha hafif hale getirerek depreme karşı daha dayanıklı yapma potansiyeli taşıyor.

Ayrıca vida, çivi ve diğer metal bağlantı elemanlarının yerine de kullanılabileceği belirtiliyor.

InventWood, Superwood'un normal ahşaptan 20 kata kadar daha güçlü, eziklere karşı 10 kata kadar daha dayanıklı ve ayrıca mantar, böcek ve yangına karşı da dirençli olduğunu iddia ediyor. Şirket, ilk olarak dış mekan uygulamalarına odaklanmayı planlıyor.

