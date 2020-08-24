Araştırmacılar, laboratuvar ortamında canlı insan kalbi üretti

Bilim insanları, laboratuvar ortamında tarihte ilk defa fonksiyonel işlevi olan minyatür insan kalbi geliştirmeyi başardı.

Kalp rahatsızlıkları her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre (CDC) ülkede her 37 saniyede bir kardiyovasküler rahatsızlıklar nedeniyle bir kişi yaşamını yitiriyor.

CANLI YAPAY KALP ÜRETİLDİ

Laboratuvar ortamında kök hücre çalışmalarına devam Michigan Eyelet Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyada ilk kez laboratuvarda tüm temel kalp hücre tiplerine, kalp odacıklarına ve damar dokuya sahip minyatür bir insan kalbi modeli geliştirdi.





İnsan kalbi organoidleri, embriyonik ve cenin gelişimi ortamlarını taklit eden yeni bir kök hücre sistemi sayesinde geliştirildi.

Araştırmanın yazarlarından Yonatan Israeli "Organoidler, organ özelliklerini ve yapısını önemli ölçüde yineleyebilen ve kendiliğinden oluşan üç boyutlu hücrelerdir." dedi.

Çalışmada uygulanan biyomühendislik yönteminde, yetişkin hastalardan alınan pluripotent kök hücrelerinin, bir petri kabında embriyonik kalp gelişimi benzeri gibi davranması sağlanıyor.

Bu işlem, kök hücrelerin tıpkı bir embriyodaki gibi kalpte yer alan belirli hücre tiplerine ve yapılara doğru gelişmesini sağlıyor.

OLUŞUMLARI TAMAMLANIYOR

Geliştirilen organoidlerin 6 tanesinin kasılma fonksiyonlarının başladığı belirtilirken, 15. günde 1 mm genişliğe sahip olan organoidlerin iç odacıklarının da oluşumunu tamamladığı belirtiliyor.

Bilim insanları, geliştirilen kalplerin cenin kalbinin küçük modelleri olduğunu ve henüz mükkemmel bir insan kalbi olmadıklarını söylüyor.

Araştırmacılar, yeni yapay kalpleri daha da geliştirerek özellikle yeni doğanlardaki kalp rahatsızlıkların çözmek istiyor.