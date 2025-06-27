Araştırmacılardan yeni malzeme: Atmosferden karbondioksit emiyor

İsviçre'deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH) araştırmacıları, atmosferden karbondioksit (CO2) emen devrim niteliğinde "canlı" bir yapı malzemesi geliştirmeyi başardı.

Bu yenilikçi madde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilir yapılar yaratmada yeni bir çığır açma potansiyeli taşıyor.

YOSUNLARDAN OLUŞAN 3 BOYUTLU YAZDIRILABİLİR HİDROJEL

Yeni malzeme, içinde yaşayan mavi-yeşil algler (siyanobakteriler) barındıran, 3 boyutlu yazıcıyla üretilebilen jel benzeri bir hidrojel.

Bu gözenekli yapı, alglerin canlı kalması için gereken ışık, su ve CO2'nin serbestçe geçmesine izin veriyor.

Siyanobakteriler, havadaki CO2'yi emerek fotosentez yoluyla ya kendi biyokütlelerine katıyor ya da kireç taşı gibi katı karbonat minerallerine dönüştürüyor. Bu süreç, malzemenin zamanla daha da güçlenmesini sağlıyor.

Yapılan 400 günlük bir çalışmada, malzemenin sürekli olarak CO2 emdiği ve katı halde depoladığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu canlı yapı malzemesinin bina duvarlarında kaplama olarak kullanılmasını ve böylece yapıların atmosferdeki karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmasını öngörüyor.

Venedik'teki bir mimari sergisinde sergilenen bir prototipin, yılda yaklaşık 18 kg CO2 emdiği tahmin ediliyor.

Bu, 20 yıllık bir çam ağacının emdiği karbondioksit miktarına eşdeğer. Araştırmacılar, malzemenin verimliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.