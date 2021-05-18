ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı Saka havalandı

ASELSAN, sürü İHA altyapısına sahip ve 500 gramdan hafif Saka insansız hava aracının testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, yeni teknolojileriyle ön plana çıkmaya devam ediyor.

ASELSAN'ın keşif ve gözetleme amaçlı geliştirdiği mikro insansız hava aracı Saka'nın uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil; insansız hava, kara ve deniz sistemlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Saka Mikro İnsansız Hava Aracı Projesi'ni yürüttüklerini ifade eden Kotil, projenin yakın zamanda öz kaynaklı olarak başlatıldığını dile getirdi.

ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı Saka - VİDEO

Kotil, ilave olarak hedef tespit ve takibi gibi otonomi kabiliyetlerinin kazandırılması, kapalı mekanlarda görüntü tabanlı görev icra edebilme noktasında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

KARA ARAÇLARINA GÖZCÜLÜK YAPACAK

ASELSAN bünyesinde yürütülen zırhlı araç ve insansız kara aracı projeleri kapsamında, kara araçlarının gidiş güzergahlarının belirli mesafeler öncesi gözetlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan küçük boyutlu hava aracı sistem entegrasyonuna yönelik faaliyetlerin de başlatıldığını bildiren Kotil, şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu ihtiyacı karşılayabilecek, farklı kara platformlarına entegre edilebilecek ve manuel müdahaleye gerek duymadan hava aracının otomatik kalkış yapabileceği mekanizmayla ilgili tasarım faaliyetleri sürdürülmekte. Veri linki sistemi ve yer kontrol istasyonu yazılımları konusunda yerli ve yetkin firmalarla çalışmalar yürütüyoruz.

"YABANCI ÜRÜNLERE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAĞIZ"

ASELSAN olarak, ihtiyaca göre özelleştirilebilen uçuş kontrolcüsü ve yer kontrol istasyonu yazılım altyapısı, elektronik harp tehditlerine karşı dirençli ve sürü İHA altyapısına sahip veri linki sistemiyle piyasadaki yabancı menşeli ürünlere üstünlük sağlamayı planlıyoruz.

"SAKA PROJESİ YIL SONUNDA HAYATA GEÇECEK"

Bu yılın sonunda ülkemizde ilk defa yerli ve milli, özgün, uçuş kontrolcüsü ve görüntü işleme birimi donanım ve yazılımları, veri linki sistemi barındıran ve çeşitli otonomi kabiliyetleri olan 500 gramdan hafif Saka İnsansız Hava Aracı'nı hayata geçiriyor olacağız."





SAKA'NIN ÜSTÜNLÜKLERİ

Kotil; Saka'nın, küçük boyutlu olması, kamuflaj cep boyutuyla kolay taşınabilmesi, kapalı mekanlar, mağara ve benzeri ortamlarda da görev yapabilmesi, çok kısa sürüde göreve hazır hale gelmesi, daha kısa menzilli görüntü aktarımı ihtiyacını karşılaması gibi özellikleriyle mevcut İHA sistemlerine karşı üstünlükler taşıdığını belirtti.